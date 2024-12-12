Стало известно о работе радиоэлектронной разведки ВСУ у западных рубежей ЛНР

Марочко: у западных рубежей ЛНР работает радиоэлектронная разведка ВСУ

На купянском и краснолиманском направлениях работает западная радиоэлектронная разведка (РЭР) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«По полученным данным, в 30-километровой зоне от западных рубежей ЛНР активно работает радиоэлектронная разведка противника. Как минимум, работает несколько станций РЭР западного производства с широким диапазоном действия», — объяснил Марочко.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, данные РЭР позволяют прослушивать практически всю прифронтовую территорию региона на разных частотах.

Вместе с тем Марочко сообщил о переброске ВСУ резервов на купянское направление. Он уточнил, что речь идет о попытке усилить позиции украинских военных у реки Оскол.