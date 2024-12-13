Мирный житель пострадал при ударе дрона по автомобилю в российском регионе

Губернатор Гладков сообщил об атаке дрона на автомобиль, ранен мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили с помощью дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ», — написал чиновник.

Там ему оказывают первую помощь. Пострадавшего планируется доставить в городскую больницу №2 Белгорода.

Помимо того, в селе Красная Нива Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство, из-за чего загорелась кровля жилого дома. Пожар удалось ликвидировать силами бойцов самообороны, добавил глава области.

В этот же день ВСУ попытались ударить по Крыму. В российском оборонном ведомстве тогда уточнили, что Украина выпустила по полуострову беспилотный летательный аппарат, который сбили средства противовоздушной обороны.