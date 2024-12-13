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15:40, 13 декабря 2024Россия

Украина попыталась ударить по Крыму

Минобороны России: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по Крыму. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что Украина выпустила по полуострову беспилотный летательный аппарат, который сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Речь, как пояснили там, идет о беспилотнике самолетного типа. Действия ВСУ в министерстве назвали попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Вечером в четверг, 12 декабря, в период с 21.00 до 22.00 по московскому времени силы ПВО сбили шесть дронов над Ростовской областью, еще четыре — над Белгородской. Затем, в ночь на 13 декабря, пять беспилотников перехватили над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один над Липецкой областью.

Утром 13 декабря сообщалось о попытке атаки ВСУ на Владимирскую область, которая находится на расстоянии около 220 километров от Москвы. Над регионом сбили четыре беспилотника. Как уточнял губернатор Александр Авдеев, в результате попытки атаки вне жилой зоны возникли возгорания.

ЖЗЛ
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