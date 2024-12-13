В Москве наступит самая холодная ночь с начала декабря

Синоптик Шувалов: ночь на 14 декабря станет самой холодной в Москве

Ночь на субботу, 14 декабря, окажется для Москвы самой холодной с начала зимы. Морозную погоду жителям столичного региона предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит Информационный Центр Правительства Москвы.

Небывалые с начала декабря морозы наступят 14-го числа. По области ночью температура опустится до минус 14-15 градусов. Однако с приходом теплого фронта, по прогнозам Шувалова, столбики термометров пойдут вверх. Днем в регионе потеплеет, а к вечеру температура достигнет 5-7 градусов ниже нуля. Вдобавок выпадут осадки, вероятно, обильные. «Снегопад будет от большого до умеренного», — предупреждает синоптик. В воскресенье в мегаполисе потеплеет еще на пару градусов, а снегопад ослабнет.

Кроме того, в ближайшие дни в Москве изменится и атмосферное давление. Так, гребень высокого давления за одни только выходные переместится с запада столицы в сторону Урала, из-за чего пиковые значения к вечеру воскресенья сменятся крайне низкими.

Пронзительный холод москвичам пообещала и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Порывы ветра, по ее словам, могут достигнуть 12-14 метров в секунду, а влажность воздуха останется достаточно высокой.