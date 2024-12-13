Мужчина сделал себе девушку из подручных средств

В Японии мужчина использовал парик и руку, чтобы создать себе девушку

Одинокий мужчина из Японии сделал девушку из подручных средств для романтических фотографий. Об этом пишет South China Morning Post.

39-летний Кейсуке Дзинуси — фотограф, автор развлекательного СМИ Daily Portal Z и выпускник Musashino Art University. Дзинуси провел почти всю взрослую жизнь без пары, хотя ему хотелось, чтобы у него была девушка. Однажды японец отправился в очередной сольный отпуск и его осенила творческая идея. «Я путешествовал и сфотографировался со статуей женщины, и именно тогда мне пришло в голову, что можно создать романтические снимки с "девушкой" самостоятельно», — рассказал он.

После этого Дзинуси начал экспериментировать с необычными ракурсами и выкладывать фото со своей «парой» в интернет. Так, на серии снимков фотографа как будто бы кормит девушка с ярким красным маникюром, но на самом деле «девушка» — всего лишь его правая рука. «Я нанес тональный крем на руку и покрыл ногти лаком, чтобы изобразить мягкую и гладкую женскую кисть», — объяснил он.

На другом снимке Дзинуси «целуется» с девушкой с длинными черными волосами — на самом деле он прижимается к парику, надетому на руку. Фотограф также использует в качестве реквизита столбы, швабры и другие вещи. Он подчеркивает, что секрет его кажущихся естественными снимков в особой застенчивой улыбке, которая часто появляется у парней, когда их фотографирует девушка.

Дзинуси опубликовал свои работы в книге «Воображаемая девушка». Кроме снимков, он поместил туда историю о том, как познакомился и создал семью со своей вымышленной девушкой. Фотографии Дзинуси часто интерпретируются как мягкая критика японской культуры отаку. Отаку — это фанаты аниме или манги, которые с трудом вступают в личные отношения.

Ранее другой японец рассказал об отношениях с виртуальной певицей Хацунэ Мику после шести лет брака. Хацунэ Мику — вымышленный персонаж, поющий при помощи синтезатора речи.