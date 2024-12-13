Подполье сообщило об ударе по скоплению военных на территории мясокомбината под Харьковом

Лебедев: удар нанесен по скоплению военных в пригороде Харькова

Удар нанесен по скоплению военных на территории бывшего мясокомбината в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора», — говорится в сообщении. Речь идет о здании бывшего мясокомбината, которое сейчас используется военными.

Ранее в пророссийском сопротивлении сообщили об ударах в направлении аэродрома в Чугуев Харьковской области. Подробности не сообщаются.