Премьер Польши рассказал о необычной проблеме Макрона

Премьер Польши Туск заявил о проблемах Макрона с рукопожатиями с Дональдами

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о необычной проблеме президента Франции Эммануэля Макрона. На своей странице в соцсети X он заявил, что у французского лидера имеются сложности «при рукопожатиях с Дональдами».

«Рукопожатия с Дональдами — это обычно целая проблема», — в шутку написал Туск под видео, где они с Макроном жмут друг другу руки во время их недавней встречи в Варшаве.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп высказался о рукопожатии с французским лидером Эммануэлем Макроном, назвав его «просто крепким».

Данная тема стала широко обсуждаться в интернете после встречи политиков с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что Трамп дважды особенно агрессивно использовал свое характерное рукопожатие, когда они с Макроном позировали для прессы.