Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:32, 13 декабря 2024Мир

Премьер Польши рассказал о необычной проблеме Макрона

Премьер Польши Туск заявил о проблемах Макрона с рукопожатиями с Дональдами
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о необычной проблеме президента Франции Эммануэля Макрона. На своей странице в соцсети X он заявил, что у французского лидера имеются сложности «при рукопожатиях с Дональдами».

«Рукопожатия с Дональдами — это обычно целая проблема», — в шутку написал Туск под видео, где они с Макроном жмут друг другу руки во время их недавней встречи в Варшаве.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп высказался о рукопожатии с французским лидером Эммануэлем Макроном, назвав его «просто крепким».

Данная тема стала широко обсуждаться в интернете после встречи политиков с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что Трамп дважды особенно агрессивно использовал свое характерное рукопожатие, когда они с Макроном позировали для прессы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор узнал об участии спецназа КНДР в бою за российское село

      Мальчик прикинулся девочкой и разоблачил учителя-педофила

      Назван идеальный завтрак для снижения уровня сахара в крови

      Россиянин пострадал при атаке украинского беспилотника

      ЕСПЧ высказался о законности запрета георгиевской ленты в Украине

      В Кремле раскрыли новые подробности переговоров Путина и Орбана

      В Молдавии введут режим ЧП из-за Украины

      Премьер Польши рассказал о необычной проблеме Макрона

      Кадыров сообщил о высшей награде директору Росгвардии

      В Раде рассказали о сигнале Зеленскому от ФБР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше