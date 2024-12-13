Президент Чехии поднял пенсионный возраст

Президент Чехии Петр Павел поднял пенсионный возраст до 67 лет

Президент Чехии Петр Павел подписал пенсионную реформу, повысив возраст ухода на заслуженный отдых до 67 лет. Об этом сообщает издание České noviny со ссылкой на администрацию президента.

Отмечается, что попытки оппозиции провалить реформу не увенчались успехом. Кроме того, реформа определяет перечень профессий, представители которых будут иметь право на досрочный выход на пенсию без понижения ее размера.

В их числе — работники вредных производств, горноспасатели, трубочисты и другие. Они смогут выйти на пенсию на пять лет раньше остальных без каких-либо ее сокращений. Численность льготников составляет примерно 15 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Чехии планируют поддержать исключение из санкций для российских нефтепродуктов.