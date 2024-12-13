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22:31, 13 декабря 2024Мир

Президент Чехии поднял пенсионный возраст

Президент Чехии Петр Павел поднял пенсионный возраст до 67 лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Петр Павел

Петр Павел. Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Чехии Петр Павел подписал пенсионную реформу, повысив возраст ухода на заслуженный отдых до 67 лет. Об этом сообщает издание České noviny со ссылкой на администрацию президента.

Отмечается, что попытки оппозиции провалить реформу не увенчались успехом. Кроме того, реформа определяет перечень профессий, представители которых будут иметь право на досрочный выход на пенсию без понижения ее размера.

В их числе — работники вредных производств, горноспасатели, трубочисты и другие. Они смогут выйти на пенсию на пять лет раньше остальных без каких-либо ее сокращений. Численность льготников составляет примерно 15 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Чехии планируют поддержать исключение из санкций для российских нефтепродуктов.

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