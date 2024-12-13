Проезд большегрузов в направлении КПП «Верхний Ларс» ограничили

Проезд большегрузов в сторону КПП «Верхний Ларс» ограничили из-за снегопада

Проезд большегрузов в направлении контрольно-пропускного пункта (КПП) «Верхний Ларс» ограничили из-за снегопада в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В связи со снегопадом и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введён режим ЧС. Проезд транзитного большегрузного транспорта в направлении МАПП "Верхний Ларс" временно ограничен до улучшения погодных условий и открытия пункта пропуска», — написал глава республики.

Меняйло добавил, что в случае заполненности стоянок большегрузов въезд новых транспортных средств в Северную Осетию будет ограничен. Кроме того, в местах скопления автомобилей будут открыты пункты обогрева. а также организована поставка воды и продуктов питания.

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