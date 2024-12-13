69-я параллель
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16:50, 13 декабря 202469-я параллель

Путин наградил россиян за хорошее воспитание

Семью Копытько из Мурманска наградили медалью ордена «Родительская слава»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

Семью Копытько из Мурманска наградили денежной премией в 200 тысяч рублей и госнаградой — медалью ордена «Родительская слава» — за хорошее воспитание детей. Об этом сообщается на портале правительства Мурманской области.

Указ о награждении супругов подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что у россиян пятеро детей: старшая дочь учится на третьем курсе университета, а самый младший еще готовится поступать в школу.

«Семья Копытько является ярким примером успешного родительства. Папа-военнослужащий и мама, посвятившая себя заботе о домашнем очаге и воспитанию детей, создали атмосферу, способствующую активному и целеустремленному развитию их детей», — рассказали в правительстве.

Ранее сообщалось, что двое россиян получили выплату от государства за принятое 55 лет назад решение.

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