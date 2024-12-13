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10:28, 13 декабря 2024Россия

Разведывательный дрон сбили в районе распределительного комплекса в российском регионе

Разведывательный дрон сбили в районе распределительного комплекса в Ленобласти
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Разведывательный дрон сбили в районе распределительного комплекса одной из российских нефтяных компаний в Ленинградской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Все произошло накануне вечером. По предварительным данным, ликвидированное устройство относилось к типу «Баба-яга».

Беспилотник был замечен средствами противовоздушной обороны неподалеку от порта, где производится отгрузка нефтепродуктов. Обломки дрона рухнули в воду.

До этого в Минобороны заявили, что удалось сбить четыре украинских беспилотника над Владимирской областью. Все устройства относились к самолетному типу.

Иных подробностей о ситуации в российском оборонном ведомстве не привели.

Еще раньше в Ростовской и Белгородской областях ликвидировали десять украинских дронов.

ЖЗЛ
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