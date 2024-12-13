Рогов рассказал о продвижении армии России в Курахово

Рогов: ВС России смогли выбить ВСУ из южной части Курахово

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из южной части города Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска выбили противника из южной части города, сейчас там заканчивается зачистка», — сообщил Рогов.

Он добавил, что бои переместились в северо-западные районы города, где находится промзона и несколько крупных опорных пунктов ВСУ.

Ранее Рогов сообщил о начале массированного ракетного удара по Украине. По его данным, атака началась примерно в 05:00 по московскому времени. Он уточнил, что было запущено 120 ракет.