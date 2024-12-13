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11:14, 13 декабря 2024Моя страна

Россиянам раскрыли лучшие туристические маршруты на ретропоездах

Специалисты «Отелло» раскрыли россиянам лучшие маршруты на ретропоездах
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В «Отелло» (сервисе бронирования отелей от 2ГИС) раскрыли россиянам лучшие туристические маршруты на ретропоездах. О них специалисты рассказали «Ленте.ру».

Одним из таких маршрутов является «Уральский экспресс», следующий из Екатеринбурга до Музея техники «УГМК» в Верхней Пышме. По словам экспертов сервиса, сама дорога до музея запоминающаяся. В вагоне-ресторане подают блюда уральской кухни, есть фотокупе, а по пути будет станция Шувакиш в стиле типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века.

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Еще одним интересным маршрутом считается «Графский поезд»: Воронеж — Графская — Рамонь. Представители «Отелло» подчеркнули, что он особенно понравится любителям истории и архитектуры.

«В Рамони можно посетить знаменитый дворец принцессы Ольденбургской, а также прогуляться по живописным улочкам города, — пояснили они. — На станции Графская предусмотрена получасовая остановка, во время которой можно пройтись по станции и сделать несколько красивых фотографий на фоне отреставрированного вокзала».

Как указали специалисты сервиса, самый популярный российский паровоз ходит по маршруту Сортавала — Рускеала и называется «Рускеальский экспресс». «Вся поездка стилизована под дореволюционную эпоху: и интерьеры купе, и форма проводников, и даже вагон-ресторан, в котором играют на фортепиано, — говорится в сообщении. — Правда, мест в вагоне-ресторане не очень много — лучше их занимать еще до отправления».

Ранее россияне перечислили самые популярные подарки близким на Новый год. По данным экспертов «Отелло» (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), 11 процентов респондентов выбирают в качестве презента поездку в путешествие.

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