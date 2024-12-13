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01:55, 13 декабря 2024Россия

Россиянин пострадал при атаке украинского беспилотника

Гладков: при атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мужчина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

При атаке украинского беспилотника на Белгородскую область пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пострадавший получил множественные осколочные ранения головы и рук. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате атаки было повреждено здание коммерческого объекта.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотников над двумя регионами России. В ведомстве уточнили, что шесть дронов сбили над Ростовской областью, еще четыре в Белгородской области.

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