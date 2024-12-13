Россиянин пострадал при атаке украинского беспилотника

Гладков: при атаке беспилотника на Белгородскую область пострадал мужчина

При атаке украинского беспилотника на Белгородскую область пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пострадавший получил множественные осколочные ранения головы и рук. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате атаки было повреждено здание коммерческого объекта.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотников над двумя регионами России. В ведомстве уточнили, что шесть дронов сбили над Ростовской областью, еще четыре в Белгородской области.