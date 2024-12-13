Россиянина осудят за госизмену и диверсию

В Курске местного жителя будут судить за госизмену и диверсию

В Курске суд рассмотрит дело в отношении 30-летнего местного жителя о государственной измене и диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 24 января обвиняемый начал общаться с представителем Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Он сделал фотографию вблизи одного из военных комиссариатов и отправил куратору иностранной спецслужбы. Кроме того, россиянин, получив координаты, совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.

Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») и пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная организованной группой») УК РФ.

Ранее стало известно, что Севастопольский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы 48-летнего местного жителя Антона Черного, обвиненного в работе на Службу безопасности Украины.