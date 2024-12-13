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17:59, 13 декабря 2024Экономика

Россиянка отсудила у магазина 100 тысяч рублей за металлические штыри у входа

Россиянка получила компенсацию 100 тысяч рублей за падение у входа в магазин
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Жительница Хабаровска отсудила у магазина 100 тысяч рублей за металлические штыри у входа. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Суды Хабаровского Края».

По информации источника, пожилая женщина, выходя из магазина с покупками, споткнулась о металлические штыри у входа, упала и сильно повредила колено. Травма привела к временной нетрудоспособности и продолжительному лечению. Кроме того, на колене остался шрам.

Позднее потерпевшая подала иск с требованием компенсации в размере 150 тысяч рублей. Между тем районный суд лишь частично удовлетворил его, обязав арендатора участка заплатить пострадавшей 50 тысяч рублей. Однако такое решение не устроило женщину, и она подала апелляцию. Помимо этого, апелляционное представление внес и прокурор, который счел компенсацию заниженной.

В суде второй инстанции вину магазина в произошедшем подтвердили, однако уточнили, что сумма компенсации была определена без учета всех значимых факторов. Так, было установлено, что после травмы пенсионерка не могла самостоятельно передвигаться, нуждалась в помощи, проходила длительное лечение, а болевые ощущения от травмы почти за год не прошли. Кроме того, суд принял во внимание пожилой возраст истицы. В связи с вышеперечисленным размер положенной компенсации увеличили до 100 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что пенсионерка из Новосибирской области, упавшая на льду около больницы, смогла отсудить у медицинского учреждения полмиллиона рублей.

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