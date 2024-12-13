Россиянка родила в экстремальных условиях в тундре

Жительница Ямала родила в экстремальных условиях в вездеходе

Жительница Гыданской тундры на Ямале родила в экстремальных условиях в вездеходе, не успев добраться до больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЯМАЛ. Официально».

По данным канала, роды начались 12 декабря. Россиянка передала медикам информацию о начавшихся схватках, и за ней вылетел вертолет санавиации. Однако из-за погодных условий вертолет так и не смог добраться до женщины.

Тогда за жительницей тундры отправились на вездеходе сотрудники «Ямалспаса» вместе с фельдшером Гыданской участковой больницы Ольгой Шабановой. Им удалось добраться до роженицы. Во время транспортировки начались роды, их пришлось принимать прямо в вездеходе.

Как уточняет канал, на свет появился здоровый мальчик. Его вместе с матерью доставили в больницу. Медики оценили их состояние как отличное — вскоре женщина с новорожденным отправятся домой.

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