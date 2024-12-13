Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:29, 13 декабря 2024Россия

Россиянка уложила дочь спать и не смогла разбудить

В Петербурге женщина уложила дочь спать и не смогла разбудить
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В петербургском поселке Шушары женщина уложила дочь спать и не смогла разбудить. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что россиянка заметила утром отсутствие дыхания у ребенка. Родительница вызвала бригаду медиков, но те не смогли реанимировать девочку.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Екатеринбурге 16-летний школьник, выпивший пол-литра абсента с друзьями, не проснулся после вечеринки.

Товарищи сразу же вызвали бригаду медиков, те не смогли реанимировать школьника. Юноша проживал в поселке под Екатеринбургом, в уральскую столицу он приехал погостить у приятеля. На учете по делам несовершеннолетних российский подросток не состоял.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России распространяется новая схема мошенничества с банковскими картами. Что известно и как себя обезопасить?

      Работодатели нашли новые способы удержать сотрудников

      В ЕС выразили готовность создать армию дронов

      Силовики задержали подозреваемого в совершенной 32 года назад расправе над женщиной

      Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии возмутились решением о допуске россиян к ЧМ

      Участник популярного шоу на Первом канале рассказал о конфликтах на проекте

      В российском регионе арестовали группу обналичивших миллиарды рублей теневых банкиров

      В Киевской области прогремели взрывы

      Подполье сообщило об ударе по войсковой части ВСУ под Николаевом

      Эрдоган озвучил Блинкену позицию Турции по Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше