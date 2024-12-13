Россиянка уложила дочь спать и не смогла разбудить

В Петербурге женщина уложила дочь спать и не смогла разбудить

В петербургском поселке Шушары женщина уложила дочь спать и не смогла разбудить. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что россиянка заметила утром отсутствие дыхания у ребенка. Родительница вызвала бригаду медиков, но те не смогли реанимировать девочку.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Екатеринбурге 16-летний школьник, выпивший пол-литра абсента с друзьями, не проснулся после вечеринки.

Товарищи сразу же вызвали бригаду медиков, те не смогли реанимировать школьника. Юноша проживал в поселке под Екатеринбургом, в уральскую столицу он приехал погостить у приятеля. На учете по делам несовершеннолетних российский подросток не состоял.