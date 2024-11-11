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09:29, 11 ноября 2024Россия

В России выпивший пол-литра абсента 16-летний школьник не проснулся после вечеринки

Ura.ru: в Екатеринбурге 16-летний школьник не проснулся после вечеринки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге 16-летний школьник, выпивший пол-литра абсента с друзьями, не проснулся после вечеринки. Об этом сообщил Ura.ru источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что российские подростки собрались в одной из квартир в Юго-Западном микрорайоне.

«Около трех ночи двое легли спать, а 16-летний парень остался сидеть в телефоне. Утром все проснулись, однако третий школьник еще спал. Ближе к 13:00 его попытались разбудить, но не смогли», — пояснил источник.

Товарищи сразу же вызвали бригаду медиков, те не смогли реанимировать школьника. Юноша проживал в поселке под Екатеринбургом, в уральскую столицу он приехал погостить у приятеля. На учете по делам несовершеннолетних он не состоял.

Ранее сообщалось, что в Уфе 12-летняя школьница пришла на безалкогольную вечеринку подростков в танцевальный клуб My Bar и попала в реанимацию.

ЖЗЛ
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