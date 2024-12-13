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08:31, 13 декабря 2024Россия

Российский командир сорвал наступление ВСУ

Минобороны России: командир Ческидов сорвал наступление ВСУ в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Командир Павел Ческидов сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российских военных. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, остановить продвижение противника Ческидову удалось вместе с артиллерийским расчетом из отряда «Барс-16». В результате военнослужащим удалось уничтожить живую силу ВСУ и несколько единиц автомобильной техники.

«Получив от корректировщика огня информацию о сосредоточении сил противника, Павел на основании переданных координат приступил к поражению вооруженных формирований боевиков. Метким огнем из ствольной артиллерии расчет Павла Ческидова нанес существенные потери наступающим силам врага», — сообщили в министерстве, уточнив, что подразделение ВСУ впоследствии было лишено возможности выдвинуться в атаку.

Ранее механик-водитель башкирского танкового батальона с позывным Робин увел танк с линии огня ВСУ и спас экипаж машины из-под обстрела, несмотря на то, что потерял в бою руку. Российский военный до конца отводил танк из-под вражеского обстрела и атак дронов-камикадзе, пока не потерял сознание.

ЖЗЛ
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