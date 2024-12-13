Российский командир сорвал наступление ВСУ

Командир Павел Ческидов сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российских военных. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.
По информации ведомства, остановить продвижение противника Ческидову удалось вместе с артиллерийским расчетом из отряда «Барс-16». В результате военнослужащим удалось уничтожить живую силу ВСУ и несколько единиц автомобильной техники.
«Получив от корректировщика огня информацию о сосредоточении сил противника, Павел на основании переданных координат приступил к поражению вооруженных формирований боевиков. Метким огнем из ствольной артиллерии расчет Павла Ческидова нанес существенные потери наступающим силам врага», — сообщили в министерстве, уточнив, что подразделение ВСУ впоследствии было лишено возможности выдвинуться в атаку.
Ранее механик-водитель башкирского танкового батальона с позывным Робин увел танк с линии огня ВСУ и спас экипаж машины из-под обстрела, несмотря на то, что потерял в бою руку. Российский военный до конца отводил танк из-под вражеского обстрела и атак дронов-камикадзе, пока не потерял сознание.