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15:57, 13 декабря 2024Россия

Российский школьник написал сочинение о кумире-неонацисте

В Нижегородской области школьник написал сочинение о кумире-неонацисте
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В поселке Новинки Нижегородской области школьник написал сочинение о неонацисте Дмитрии Боровикове, который был организатором двух экстремистских группировок в 2000-х годах. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

На уроке английского языка учащимся задали написать тексты о своих кумирах. 14-летний школьник выбрал для сочинения Дмитрия Боровикова.

Правоохранительные органы проверили компьютер подростка. Там они обнаружили ссылки на различные неонацистские сайты. Родителям грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей.

Ранее в Свердловской области следователи начали проверку после сообщений о том, что в одном из поселков Артемовского городского округа банда подростков держит в страхе несовершеннолетних.

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