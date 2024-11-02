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17:00, 2 ноября 2024Силовые структуры

Банда российских подростков спровоцировала проверку из-за запугивания других школьников

В Свердловской области банда подростков держит в страхе несовершеннолетних
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Свердловской области следователи начали проверку после сообщений о том, что в одном из поселков Артемовского городского округа банда подростков держит в страхе несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

По предварительной информации, группа подростков применяет психологическое и физическое насилие по отношению к другим несовершеннолетним. Имеются данные о том, что участники банды бродяжничают, выпивают и нигде не учатся. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что банду возглавляет 13-летняя девочка из неблагополучной семьи, родители которой имеют судимости. Ее отец просит сотрудников полиции изолировать подростка от общества. По его словам, родители с девочкой не справляются. В этой семье пятеро детей, двое из которых уже находятся в учреждении закрытого типа. «Главарь банды» состоит на учете за употребление алкоголя и иные противоправные поступки, отметил Горелых.

Ранее сообщалось, что в Ярославле банда неонацистов совершила несколько нападений на местных подростков.

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