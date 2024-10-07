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12:32, 7 октября 2024Россия

Стало известно о нападениях банды неонацистов в российском городе

КПРФ: в Ярославле банда неонацистов совершила ряд нападений на подростков

Фото: Анна Соловьева / ТАСС

В Ярославле банда неонацистов совершила ряд нападений на местных подростков. Об этом стало известно из публикации в официальном сообществе КПРФ во «ВКонтакте».

По информации представителей политической силы, нападениям неонацистов в городе подверглись по меньшей мере два человека — член комсомольской организации Ярославля Тимур Г., которого избили из-за политических взглядов, а также неизвестный молодой человек, чье фото было ошибочно размещено под новостью о нападении на комсомольца, на которого напали члены той же банды.

«Важно отметить, что это уже не первый случай нападения на комсомольцев в Ярославле. Подобные нападения являются отражением роста националистических и неонацистских настроений в нашей стране», — сообщили в КПРФ.

В партии добавили, что член комсомола Тимур Г. зафиксировал побои, его представители подали заявление в полицию. «Мы будем следить за ходом расследования», — пообещали коммунисты.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники ФСБ обезвредили группировку неонацистов, готовивших нападения на жителей региона. Сотрудниками ведомства были задержаны восемь жителей Красноярска и Железногорска в возрасте от 16 до 19 лет.

ЖЗЛ
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