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10:53, 10 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ обезвредила группировку неонацистов в российском регионе

ФСБ задержала 8 неонацистов в Красноярском крае

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Красноярском крае сотрудники ФСБ обезвредили группировку неонацистов, готовивших нападения на граждан нерусской национальности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержаны восемь жителей Красноярска и Железногорска в возрасте от 16 до 19 лет, их подозревают в создании экстремистского сообщества неонацистов и участии в нем. Возбуждено уголовное дело. В СК предоставили «Ленте.ру» оперативное видео задержания.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в квартиры подозреваемых. Показаны найденные при обыске предметы.

По данным следствия, группировку создали в 2024 году двое жителей Красноярска для нападений на антифашистов и нерусских граждан. К ним присоединились двое жителей Железногорска. Они проводили встречи членов своей группировки и создали специальный чат в мессенджере. Четверо подозреваемых напали на гражданина по национальному признаку в Железногорске, а также оставили националистические надписи на стене жилого дома.

В ходе обысков силовики изъяли у подозреваемых предметы со свастикой, пневматические винтовку и пистолет, патроны, мачете, ножи, кастеты, перцовые баллончики и бейсбольную биту. Это оружие участники группировки планировали использовать при нападении на граждан.

4 сентября сообщалось, что ФСБ выявила действовавшего в Луганской народной республике участника украинского националистического формирования.

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      Любовь Ширижик
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