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11:24, 12 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе арестовали троих участников неонацистской группировки

В Красноярске арестовали троих несовершеннолетних членов группировки неонацистов
Начало событий в новости ФСБ обезвредила группировку неонацистов в российском регионе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Красноярский краевой суд арестовал на два месяца троих из восьми участников неонацистской группировки, готовивших нападения на граждан нерусской национальности в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Арестованные — несовершеннолетние юноши. Они заключены под стражу до 9 ноября. Собеседник агентства сказал, что об остальных членах группировки пока информация не поступала.

Ранее сообщалось, что неонацистская группировка была обезврежена сотрудники ФСБ. Задержаны восемь жителей Красноярска и Железногорска в возрасте от 16 до 19 лет. Их подозревают в создании экстремистского сообщества неонацистов и участии в нем.

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      Анна Габай
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