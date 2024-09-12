В российском регионе арестовали троих участников неонацистской группировки

В Красноярске арестовали троих несовершеннолетних членов группировки неонацистов

Красноярский краевой суд арестовал на два месяца троих из восьми участников неонацистской группировки, готовивших нападения на граждан нерусской национальности в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Арестованные — несовершеннолетние юноши. Они заключены под стражу до 9 ноября. Собеседник агентства сказал, что об остальных членах группировки пока информация не поступала.

Ранее сообщалось, что неонацистская группировка была обезврежена сотрудники ФСБ. Задержаны восемь жителей Красноярска и Железногорска в возрасте от 16 до 19 лет. Их подозревают в создании экстремистского сообщества неонацистов и участии в нем.