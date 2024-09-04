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19:09, 4 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ выявила неонациста в ЛНР

ФСБ задержала в ЛНР неонациста из Харьковской области, возбуждено дело

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ выявили действовавшего в Луганской народной республике (ЛНР) участника украинского националистического формирования. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержан житель Харьковской области, придерживающийся идеологии неонацизма. По данным спецслужбы, он с апреля участвует в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик против России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об участии в террористической деятельности и обучении терроризму.

3 сентября сообщалось, что в ЛНР подорвался на украинском взрывном устройстве сотрудник ОМВД России «Сватовский» Евгений Усенко.

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      Любовь Ширижик
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