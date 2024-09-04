ФСБ выявила неонациста в ЛНР

ФСБ задержала в ЛНР неонациста из Харьковской области, возбуждено дело

Сотрудники ФСБ выявили действовавшего в Луганской народной республике (ЛНР) участника украинского националистического формирования. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержан житель Харьковской области, придерживающийся идеологии неонацизма. По данным спецслужбы, он с апреля участвует в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик против России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об участии в террористической деятельности и обучении терроризму.

3 сентября сообщалось, что в ЛНР подорвался на украинском взрывном устройстве сотрудник ОМВД России «Сватовский» Евгений Усенко.