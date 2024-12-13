Шор высказался о приговоре суда

Илан Шор назвал приговор суда достойной оценкой своей деятельности

Лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илан Шор расценил приговор суда, как высокую оценку своей политической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Шор подчеркнул, что «банда Майи Санду», президента страны, «продала суверенитет Молдавии Западу». Также, по его мнению, она «уничтожила экономику, сфальсифицировала выборы и итоги референдума, а теперь пошла раздавать сроки по липовым обвинениям».

13 декабря высшая судебная палата страны оставила в силе приговор к 15 годам тюрьмы Илану Шору по делу о финансовых махинациях.

В июне Конституционный суд Молдавии запретил деятельность оппозиционной партии «Шор». Соответствующее заявление направило в суд правительство республики.