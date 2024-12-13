Силовики задержали подозреваемого в совершенной 32 года назад расправе над женщиной

В Москве задержан подозреваемый в убийстве, совершенном 32 года назад

В Москве силовики задержали подозреваемого в расправе, совершенной 32 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, 8 ноября 1992 года в квартире во 2-ом Амбулаторном проезде было обнаружено женское тело без признаков жизни. Она лежала в ванной, а на стиральной машине были найдены колготки и пояс от халата со следами крови. Эксперты также выявили следы борьбы, а на теле пострадавшей множественные ссадины, кровоподтеки и следы удушения на шее.

Сразу раскрыть данное преступление не удалось. После проведения следователями дополнительных следственных и оперативных действий получилось установить личность подозреваемого. Им оказался на тот момент 28-летний знакомый потерпевшей. Они распивали спиртные напитки с еще одной женщиной. В какой-то момент у подозреваемого произошел конфликт, переросший в драку с пострадавшей. После того как все успокоились, фигурант со знакомой решили проводить девушку домой в соседний подъезд. После этого, уже дома у потерпевшей скандал вспыхнул снова и мужчина расплавился с ней с помощью капроновых колготок, полностью лишив возможности дышать.

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