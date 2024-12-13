Силовики задержали россиянина за жестокое избиение малолетней дочери

В Забайкалье задержали мужчину за жестокое избиение малолетней дочери

В Забайкалье силовики задержали мужчину за жестокое избиение малолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю.

Ему предъявят обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, 29-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения избил свою 10-месячную дочь. Она была доставлена в больницу с травмами, которые признаны тяжким вредом здоровью.

Следователи изучают все обстоятельства случившегося для закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что мужчина помешал россиянину встретиться с дочкой и выстрелил ему в голову.