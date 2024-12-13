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07:36, 13 декабря 2024Силовые структуры

Силовики задержали россиянина за жестокое избиение малолетней дочери

В Забайкалье задержали мужчину за жестокое избиение малолетней дочери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress

В Забайкалье силовики задержали мужчину за жестокое избиение малолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю.

Ему предъявят обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, 29-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения избил свою 10-месячную дочь. Она была доставлена в больницу с травмами, которые признаны тяжким вредом здоровью.

Следователи изучают все обстоятельства случившегося для закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что мужчина помешал россиянину встретиться с дочкой и выстрелил ему в голову.

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