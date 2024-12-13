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16:16, 13 декабря 2024Мир

Сирийские военные назвали причины свержения Асада

Reuters: сирийские военные рассказали, что армия Асада была деморализована
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Армия Сирии была сильно деморализована и страдала из-за коррупции и недоукомплектованности, что и привело к свержению президента страны Башара Асада. Об этом сирийские военнослужащие рассказали в интервью Reuters.

В беседе с агентством один из военных — 23-летний Фархан аль-Хули — пожаловался на низкую зарплату и острую нехватку людей. По его словам, форпост, который держали он и его сослуживцы, охраняли трое человек вместо девяти, а остальные шестеро подкупили командование, чтобы не нести службу. Аль-Хули добавил, что один из двоих оставшихся с ним сослуживцев имел психические отклонения и фактически не был годен к армии.

Ранее стало известно, что пришедшая к власти в Сирии исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» пообещала преследовать офицеров из правительственной армии Асада. Боевики заявили, что будут преследовать «военных преступников» из числа офицеров армии и силовых ведомств свергнутого режима, чтобы «привлечь к ответственности».

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