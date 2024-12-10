Сирийские исламисты объявили охоту на офицеров армии Асада

FT: «Хайат Тахрир аш-Шам» пообещала преследовать офицеров из армии Асада

Пришедшая к власти в Сирии исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) пообещала преследовать офицеров из правительственной армии свергнутого сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

ХТШ обещает преследовать «военных преступников» из числа офицеров армии и силовых ведомств свергнутого режима, чтобы «привлечь к ответственности». Исламисты также требуют выдачи офицеров от стран, предоставивших им убежище. При этом военнослужащие, проходившие призывную службу, подпадут под амнистию, отмечает FT.

Ранее руководство ХТШ приказало своим боевикам покинуть сирийские города. Исламисты планируют развернуть в городах полицейские подразделения.