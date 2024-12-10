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16:16, 10 декабря 2024Мир

Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть города

Al Hadath: новые власти в Сирии приказали своим боевикам покинуть города
Семен Александров (редактор)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Руководство пришедших к власти в Сирии группировок приказало своим боевикам покинуть города. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в Департаменте военных операций, сформированном бывшей оппозицией.

По их данным, скоро в гражданских районах будут развернуты новые подразделения, связанные с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России), включая полицию и силы внутренней безопасности.

Пришедшая к власти в Сирии исламистская «Хайат Тахрир аш-Шам» также пообещала преследовать офицеров из правительственной армии бывшего сирийского президента Башара Асада. Группировка заявила, что будет преследовать «военных преступников» из числа офицеров армии и силовых ведомств свергнутого режима, чтобы «привлечь к ответственности».

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