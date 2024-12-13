Стали известны подробности о случайно выстрелившем в друга полицейском

Под Липецком возбуждено дело против полицейского, случайно застрелившего друга

Стали известны подробности о полицейском, случайного выстрелившем в знакомого под Липецком. Об этом рассказывает издание Baza в Telegram-канале.

Младший сержант охранял территорию военкомата села Тербуны. Днем к полицейскому подошел знакомый. Они решили погреться и пообщаться в микроавтобусе. Товарищи сели напротив друг друга, но младшему сержанту мешал АКС 74У. Он потянулся поправить его, но сделал неловкое движение и выпустил две пули в пострадавшего.

Полицейский сразу же вытащил друга из микроавтобуса, посадил в свою машину и отвез в больницу. Спасти раненого не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

