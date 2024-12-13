Комплексы 2С6 «Тунгуска» ВСУ лишились зенитных ракет

Оставшиеся на вооружении в некоторых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) самоходные установки 2С6 «Тунгуска» остались без штатных зенитных ракет. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что ракеты достались Украине от дислоцировавшейся в стране советской армии. Самым новым из них более 30 лет, в связи с чем боеприпасы нужно списать. Из-за этого «Тунгуска» используется как чистая самоходная установка.

Подчеркивается, что данное вооружение применяется в тылу. Попытка использовать ее на поле боя оказалась неудачной из-за применения Российской армией «Ланцетов», стало известно «РГ».

Ранее газета The New York Times сообщила, что у ВСУ скоро закончатся солдаты для ведения боевых действий. Кроме того, авторы подчеркивают, что в случае прекращения военной помощи США ВСУ не смогут сражаться.