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21:12, 13 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о потере ВСУ зенитных ракет

Комплексы 2С6 «Тунгуска» ВСУ лишились зенитных ракет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Оставшиеся на вооружении в некоторых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) самоходные установки 2С6 «Тунгуска» остались без штатных зенитных ракет. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что ракеты достались Украине от дислоцировавшейся в стране советской армии. Самым новым из них более 30 лет, в связи с чем боеприпасы нужно списать. Из-за этого «Тунгуска» используется как чистая самоходная установка.

Подчеркивается, что данное вооружение применяется в тылу. Попытка использовать ее на поле боя оказалась неудачной из-за применения Российской армией «Ланцетов», стало известно «РГ».

Ранее газета The New York Times сообщила, что у ВСУ скоро закончатся солдаты для ведения боевых действий. Кроме того, авторы подчеркивают, что в случае прекращения военной помощи США ВСУ не смогут сражаться.

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