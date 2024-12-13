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17:39, 13 декабря 2024Мир

В США заявили о скором дефиците солдат у ВСУ

NYT: у ВСУ скоро закончатся солдаты для ведения боевых действий
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) скоро закончатся солдаты для ведения боевых действий, несмотря на то что это отрицают представители Киева. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Это плохие новости для Украины (...) У Украины все еще есть оружие, но ее войска разбросаны. Разведывательные службы считают, что у нее скоро закончатся солдаты», — отмечается в материале издания.

Кроме того, авторы подчеркивают, что в случае прекращения военной помощи США ВСУ не смогут вести боевые действия. По их словам, Европа неспособна в полной мере взять на себя поддержку Киева.

Ранее Конгресс США поручил разведке оценить риски прекращения военной помощи Украине и возможные последствия для Вашингтона из-за поражения Киева в конфликте. Кроме того, предполагается, что будет проведен анализ возможного запрета США Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием.

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