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14:53, 13 декабря 2024Мир

На Западе попытались обосновать финансовую выгоду от продолжения конфликта на Украине

FA: военная поддержка Украины позволяет США экономить деньги на оборону
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Военная поддержка Украины позволяет США экономить деньги на оборону, так как в случае поражения Киева Вашингтону потребуется найти дополнительно 800 миллиардов долларов на обеспечение собственной безопасности. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs (FA).

«Поражение на Украине потребует от США потратить на оборону на 808 миллиардов долларов больше (...) С 2022 года, напротив, Конгресс выделил Министерству обороны 112 миллиардов долларов на помощь Киеву. Иными словами, позволить России победить Украину обойдется Соединенным Штатам примерно в семь раз дороже, чем предотвратить победу России», — отмечается в материале издания со ссылкой на проведенные рассчеты.

Кроме того, авторы материала подчеркивают, что траты на военную помощь Украине во многом оседают в самих США, так как уходят на оборонные заказы внутри страны. В связи с этим Соединенные Штаты не только «экономят деньги», но и получили дополнительный источник экономического роста.

Ранее Конгресс США поручил разведке оценить риски прекращения военной помощи Украине и возможные последствия для Вашингтона из-за поражения Киева в конфликте. Кроме того, предполагается, что будет проведен анализ возможного запрета США Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием.

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