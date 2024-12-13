Увеличение сосков стало трендом у женщин

Увеличение и коррекция формы сосков с помощью инъекций филлеров стали трендом у женщин. Соответствующий материал публикует New York Post.

Отмечается, что данная процедура оказалась одной из самых востребованных в косметологии и получила название «дизайнерские соски». Ее популярность связана с возникшей несколько лет назад модой на обнажающие грудь наряды, которые особенно активно на публике демонстрируют знаменитости. Среди подобных известных личностей в том числе американские манекенщицы Белла Хадид и Кендалл Дженнер, британские актрисы Флоренс Пью и Эмма Коррин и певица Charli XCX.

«Оказалось, что соски больше не нужно прятать, их стало модно подчеркивать так же, как и грудь, губы и щеки», — заявил нью-йоркский пластический хирург Норман Роу в интервью изданию.

Ранее в декабре сообщалось, что американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой, признанная самой красивой женщиной в мире, в откровенном наряде предстала перед зрителями.