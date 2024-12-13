В Киеве обеспокоились напряженностью в отношениях с Трампом

Мазурашу допустил напряжение между Киевом и Трампом из-за поддержки демократов

Украина может столкнуться с напряжением в отношениях с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и его командой из-за поддержки Киевом демократов во время предвыборного периода. Такой возможностью обеспокоился депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, его слова приводит украинское издание «Страна» в Telegram.

«У меня было ощущение, что у нас теми средствами, которые более-менее были подконтрольны нашей команде власти, все-таки старались больше играть на команду демократов», — объяснил он, добавив, что республиканцам «вряд ли нравились» подобные действия украинских политиков.

Тем временем депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Трамп издевается над президентом Украины Владимиром Зеленским, говоря о готовности последнего к завершению конфликта с Россией. Парламентарий высказал мнение, что целью Трампа является представление миру Зеленского как недоговороспособного лидера, который не держит слово.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинцы надеются на избранного президента США Дональда Трампа и его администрацию. Он добавил, что когда Трамп говорит о намерении разрешить конфликт за 24 часа, он имеет в виду, что хочет закончить его как можно скорее.