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14:28, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Раде на фоне ракетной атаки раскритиковали политику по защите атомных объектов

Железняк: «Энергоатом» начал закупки по защите атомных объектов лишь осенью
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинское энергетическое агентство «Энергоатом» начало первые закупки по защитным сооружениям для атомных объектов лишь осенью 2024 года. Политику защиты украинской ядерной инфраструктуры на фоне массированной ракетной атаки раскритиковал в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«"Энергоатом" только этой весной (а в основном осенью) начал первые закупки по защитным сооружениям для атомной инфраструктуры. Большинство даже сейчас на стадии проектов и не готово от слова вообще», — заявил нардеп.

Он выразил уверенность, что причиной высокого уровня повреждений, полученных энергетическими объектами в результате атаки, стала коррупция в агентстве.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетическая система всей Украины находится под угрозой. По его словам, в стране были введены три очереди отключений, а света может не быть до 12 часов.

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