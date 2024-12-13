В Раде на фоне ракетной атаки раскритиковали политику по защите атомных объектов

Железняк: «Энергоатом» начал закупки по защите атомных объектов лишь осенью

Украинское энергетическое агентство «Энергоатом» начало первые закупки по защитным сооружениям для атомных объектов лишь осенью 2024 года. Политику защиты украинской ядерной инфраструктуры на фоне массированной ракетной атаки раскритиковал в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«"Энергоатом" только этой весной (а в основном осенью) начал первые закупки по защитным сооружениям для атомной инфраструктуры. Большинство даже сейчас на стадии проектов и не готово от слова вообще», — заявил нардеп.

Он выразил уверенность, что причиной высокого уровня повреждений, полученных энергетическими объектами в результате атаки, стала коррупция в агентстве.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетическая система всей Украины находится под угрозой. По его словам, в стране были введены три очереди отключений, а света может не быть до 12 часов.