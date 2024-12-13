В российском городе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил о режиме воздушной опасности

Красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен в Липецке, в Липецком муниципальном округе, а также в Лебедянском и Данковском районах. Об этом в Telegram-канале объявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Красный уровень вводится для города Елец, Елецкого и Краснинского районов, (...) в Становлянском округе», — добавил он. Артамонов призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Глава региона указал, что на территории всей области введен режим воздушной опасности.

Ранее стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотников Украины по территории России. В военном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили дроны в период с 21:00 до 22:00 12 декабря по московскому времени.

