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12:26, 13 декабря 2024Спорт

Ягудин раскрыл подробности появления совместной фотографии с Плющенко

Алексей Ягудин рассказал, что их с Евгением Плющенко сфотографировали случайно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин на YouTube-канале «ДоброFON» раскрыл подробности появления совместной фотографии с двукратным победителем Игр Евгением Плющенко.

По слова спортсмена, все произошло очень мило. «Кто-то вот проходил мимо и случайно нас застал», — сказал Ягудин.

Он также анонсировал противостояние с Плющенко на турнирах. «Все будет. Фигурное катание развивается в абсолютно правильном направлении, будут и битвы школ, и битвы городов», — отметил фигурист.

Ранее Ягудин и Плющенко выложили совместные фото в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). К посту спортсмены прикрепили песню Михаила Боярского «Все пройдет». При этом снимки, сделанные на трибуне, остались без подписи.

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