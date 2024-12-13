Зимнюю одежду бренда Ким Кардашьян обругали в сети фразой «можно замерзнуть насмерть»

Пользователи сети обругали зимнюю одежду коллаборации марки North Face и бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. Соответствующие комментарии появились на странице предпринимательницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость записала видео, в котором рассказала о совместной с упомянутой компанией коллекции верхней одежды. По ее словам, она хотела отразить в вещах классический стиль Skims. «Я одержима North Face. Их пуховики всегда были для меня культовыми. Я действительно хотела создать модели, которые бы подчеркивали изгибы фигуры. При этом у них осталась технология, которая сохраняет тепло, а цветовая гамма не похожа ни на что, что я видела раньше», — отметила Кардашьян.

Однако юзеры разошлись во мнениях по поводу новой коллекции и оценили ее следующими фразами: «Я не понимаю, почему мы надеваем легинсы и укороченные куртки, когда идем кататься на лыжах?», «Легинсы и чертова укороченная куртка. Что это вообще даст? Не согреет — это точно», «Я бы замерз насмерть», «В этой коллекции есть плагиат. Это похоже на Yeezy Канье Уэста», «Кто-то все еще пытается экономить на материалах».

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян сломала ногу после съемок рекламы с North Face.