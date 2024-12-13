Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:20, 13 декабря 2024Ценности

Зимнюю одежду бренда Ким Кардашьян обругали в сети фразой «можно замерзнуть насмерть»

Мария Винар

Кадр: @kimkardashian

Пользователи сети обругали зимнюю одежду коллаборации марки North Face и бренда Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. Соответствующие комментарии появились на странице предпринимательницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость записала видео, в котором рассказала о совместной с упомянутой компанией коллекции верхней одежды. По ее словам, она хотела отразить в вещах классический стиль Skims. «Я одержима North Face. Их пуховики всегда были для меня культовыми. Я действительно хотела создать модели, которые бы подчеркивали изгибы фигуры. При этом у них осталась технология, которая сохраняет тепло, а цветовая гамма не похожа ни на что, что я видела раньше», — отметила Кардашьян.

Однако юзеры разошлись во мнениях по поводу новой коллекции и оценили ее следующими фразами: «Я не понимаю, почему мы надеваем легинсы и укороченные куртки, когда идем кататься на лыжах?», «Легинсы и чертова укороченная куртка. Что это вообще даст? Не согреет — это точно», «Я бы замерз насмерть», «В этой коллекции есть плагиат. Это похоже на Yeezy Канье Уэста», «Кто-то все еще пытается экономить на материалах».

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян сломала ногу после съемок рекламы с North Face.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве вынесли приговор организатору подпольного игорного синдиката и его 13 сообщникам

      На Западе назвали срок окончания поставленной США помощи Украине

      Попавших в глиняную ловушку лошадей в российском регионе сняли на видео

      Осужденный в России организатор подпольного игорного синдиката объявлен в розыск

      Россельхознадзор ответил на обвинения в дискредитации белорусского сыра

      Российского депутата обвинили в попавшем на видео пьяном дебоше в подъезде

      Россиянка привезла из Китая золотые украшения и стала фигуранткой уголовного дела

      Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о наказании за травлю

      Оценены риски скорого госпереворота еще в одной стране

      В Абхазии назвали долю потребляемой майнерами электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше