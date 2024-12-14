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13:33, 14 декабря 2024Бывший СССР

16 человек пострадали при пожаре в Витебске

При пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске пострадали 16 человек
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Беларуси»

При пожаре в торговом центре (ТЦ) «Беларусь» в Витебске пострадали 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы витебского управления МЧС Сергея Мелешкина, среди пострадавших при возгорании — два ребенка и два спасателя. Мелешкин подчеркнул, что для помощи пострадавшим прибыли специалисты республиканского уровня.

Спасатель добавил, что сотрудники МЧС обследовали все помещения ТЦ, но больше посетителей не обнаружили, однако продолжают оставаться на месте трагедии.

Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Советская и Центральная в подмосковном Фрязине загорелся многоэтажный дом. На место инцидента приехали три пожарные машины МЧС России.

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