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04:27, 14 декабря 2024Мир

Американский конгрессмен обвинил ФБР в утаивании сведений о дронах в небе над США

Конгрессмен Готтхаймер заявил, что ФБР утаило данные о дронах над двумя штатами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности утаивают от американцев информацию о неизвестных дронах в небе над штатом Нью-Джерси и пригороде Нью-Йорка. С таким обвинением выступил член комитета по разведке палаты представителей США Джош Готтхаймер в разговоре с CNN.

Он подчеркнул что ФБР и ведомство несут ответственность за более тщательное информирование общественности. «Суть в следующем: они не предоставляют общественности достаточно информации», — заявил Готтхаймер.

Конгрессмен добавил, что сам получил сведения в ходе закрытого совещания, однако настаивает, что американцы имеют право знать о том, что происходит, поскольку обеспокоены.

Ранее американский ученый Майк Адамс допустил, что сведения о необычных беспилотниках в небе над штатом Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями военно-морских сил (ВМС) США.

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