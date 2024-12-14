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09:57, 14 декабря 2024Мир

Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку встретился с принцем Саудовской Аравии

Axios: будущий спецпосланник США Уиткофф встретился с принцем Саудовской Аравии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Octavio Jones / Reuters

Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, встреча состоялась в среду, 11 декабря. На ней Уиткофф и Мухаммед бен Салман обсудили отношения между США и Саудовской Аравией, а также войну в Газе и возможность нормализовать отношения с Израилем.

Ранее Трамп сравнил сложность урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, с последними справиться легче, чем разрешить ситуацию на Украине.

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