Будущий спецпосланник США по Ближнему Востоку встретился с принцем Саудовской Аравии

Axios: будущий спецпосланник США Уиткофф встретился с принцем Саудовской Аравии

Будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, встреча состоялась в среду, 11 декабря. На ней Уиткофф и Мухаммед бен Салман обсудили отношения между США и Саудовской Аравией, а также войну в Газе и возможность нормализовать отношения с Израилем.

Ранее Трамп сравнил сложность урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, с последними справиться легче, чем разрешить ситуацию на Украине.

