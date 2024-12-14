«Давно просятся в Россию». Медведев заявил о возможном появлении новых регионов в составе страны

Медведев заявил, что в составе РФ могут появиться новые близкие регионы

В составе России могут появиться новые регионы. Об этом в субботу, 14 декабря, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия». Тогда, по словам политика, пригодится полученный при интеграции других регионов в состав РФ опыт.

«Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно», — сказал Медведев.

При этом зампред Совбеза не уточнил, о каких регионах, которые потенциально могут войти в состав России, идет речь.

Симоньян раскрыла реакцию зала на слова Медведева

Присутствующие в зале встретили слова Медведева аплодисментами. Это следует из опубликованного РИА Новости видео. На кадрах видно, что среди поддержавших таким образом слова политика председатель правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что заметила одну деталь в зале после слов Медведева.

«Зал даже слегка онемел, прежде чем аплодировать. Я в зале сижу, трудно было не заметить это», — написала она.

Дмитрий Медведев (в центре). Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Эксперты предположили, о каких регионах идет речь

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова Медведева. Он сделал предположение, о каких именно регионах мог говорить политик.

Не знаю, что имел в виду Дмитрий Анатольевич. Могу предположить. Давно просятся в Россию Одесская область, Харьковская, Сумская Виталий Милонов депутат Государственной думы

Милонов также заявил, что коренное население Украины — это русские по национальности люди, а «вся Украина является русской территорией». Впрочем, считает депутат, Медведев мог говорить именно об Одесской, Харьковской и Сумской областях.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Политолог Павел Данилин в своем Telegram-канале также высказал предположения на этот счет. Он назвал справедливыми слова зампреда Совбеза и перечислил регионы, о которых мог говорить Медведев.

«Справедливо. Харьков, Одесса, Сумы, Николаев...» — написал Данилин.

В марте 2014 года по итогам референдума в состав России вошел Крым, а в сентябре 2022 года также по итогам референдума к России присоединились Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики.