Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающе выглядящими в рекламе девушками

Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой с девушками

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты, у которых в рекламе присутствуют девушки в неподобающем для мусульманок виде. Видео с обращением на чеченском языке он опубликовал в Telegram-канале.

Политик отметил, что салоны демонстрируют в соцсетях фотографии, где модели показывают части тела, которые нельзя обнажать.

«Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно», — подчеркнул Кадыров.

Ранее экс-премьер Чечни, помощник председателя правительства России Муслим Хучиев призвал запретить в российских школах теорию эволюции Чарльза Дарвина, убрав ее упоминание из учебников. По мнению чеченского политика, теория Дарвина ошибочна, идет вразрез с религией и является первым шагом в духовном разложении детей.

