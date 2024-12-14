Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:28, 14 декабря 2024Россия

Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающе выглядящими в рекламе девушками

Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой с девушками
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты, у которых в рекламе присутствуют девушки в неподобающем для мусульманок виде. Видео с обращением на чеченском языке он опубликовал в Telegram-канале.

Политик отметил, что салоны демонстрируют в соцсетях фотографии, где модели показывают части тела, которые нельзя обнажать.

«Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно», — подчеркнул Кадыров.

Ранее экс-премьер Чечни, помощник председателя правительства России Муслим Хучиев призвал запретить в российских школах теорию эволюции Чарльза Дарвина, убрав ее упоминание из учебников. По мнению чеченского политика, теория Дарвина ошибочна, идет вразрез с религией и является первым шагом в духовном разложении детей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Давно просятся в Россию». Медведев заявил о возможном появлении новых регионов в составе страны

      Неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность в США

      Стало известно об интересе «Манчестер Сити» к Погба

      Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи

      Четыре человека погибли при стрельбе на севере Франции

      Один человек погиб при стрельбе на военной базе США

      На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепре

      В США обнаружили неопознанные дроны вблизи ряда городов

      В небе над российским регионом уничтожили украинский дрон

      В США задержали человека при попытке перелезть через ограду Белого дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше