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18:42, 14 декабря 2024Интернет и СМИ

Критиковавшего OpenAI разработчика нашли мертвым

Бывшего сотрудника OpenAI, критиковавшего компанию, нашли мертвым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thanadon88 / Shutterstock / Fotodom  

Бывший сотрудник компании OpenAI Сучир Балажи был найден мертвым в своей квартире в Сан-Франциско, США. Об этом пишет The Times of India.

Отмечается, что недавно 26-летний Балажи обвинил OpenAI в нарушении закона США об авторских правах. Причина смерти экс-сотрудника компании остается неопределенной, пишет издание, при этом полицейские заявили, что в настоящее время никаких доказательств насильственной смерти нет.

В августе американский предприниматель Илон Маск подал в суд новый иск против компании OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана.

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