Критиковавшего OpenAI разработчика нашли мертвым

Бывшего сотрудника OpenAI, критиковавшего компанию, нашли мертвым

Бывший сотрудник компании OpenAI Сучир Балажи был найден мертвым в своей квартире в Сан-Франциско, США. Об этом пишет The Times of India.

Отмечается, что недавно 26-летний Балажи обвинил OpenAI в нарушении закона США об авторских правах. Причина смерти экс-сотрудника компании остается неопределенной, пишет издание, при этом полицейские заявили, что в настоящее время никаких доказательств насильственной смерти нет.

В августе американский предприниматель Илон Маск подал в суд новый иск против компании OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана.