Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 14 декабря 2024Мир

На Украине заявили о предложении Макрона отправить войска в страну

«Страна.ua»: Макрон на саммите ЕС предложит отправить войска на Украину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита Европейского союза (ЕС), который пройдет 18-19 декабря, предложит отправить войска на Украину. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о миротворческих силах, которые должны будут прибыть на Украину после заключения перемирия. При этом европейских чиновники считают подобные идеи «сырыми» и требующими доработки.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что идея о размещении европейских миротворцев является провальной, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется снизить возраст мобилизации.

До того премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава не станет размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Блинкен обратился к Ираку насчет Сирии

      Шор высказался о приговоре суда

      Шольц рассказал о помощи Европы в восстановлении Сирии

      В Грузии пройдут выборы президента страны с единственным кандидатом

      На Украине заявили о предложении Макрона отправить войска в страну

      Стало известно о скорой встрече Зеленского с Шольцем и Макроном

      Появились подробности об операции Федора Емельяненко

      В Турции рассказали о цели страны в Сирии

      Украинские военкомы похитили двух мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше