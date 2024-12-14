Оппозиция в Германии пообещала лишить украинцев пособий по безработице

Tagesspiegel: оппозиция в Германии обещает прекратить выдачу пособий украинцам

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в своей предвыборной программе в случае победы на досрочных выборах в бундестаг пообещал лишить новоприбывших граждан Украины возможности получать пособия по безработице. Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на черновик документа.

Отмечается, что украинцы смогут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для просителей убежища. Также планируется ограничить социальные пособия для тех, кто подлежит высылке из ФРГ. Кроме того, оппозиция Германии пообещала остановить прием нелегальных мигрантов.

В ХДС/ХСС считают, что стране нужны квалифицированные кадры из-за рубежа, а нелегалы перегружают Германию и ее возможности по интеграции мигрантов в немецкое общество, поскольку поток людей «слишком велик и неуправляем».

Ранее глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт сообщил, что большинство украинских беженцев хотят остаться в Германии и отвергают вариант возвращения на Украину. Глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что отношение немецкого населения к украинским беженцам ухудшилось после начала конфликта.