Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:57, 14 декабря 2024Мир

Оппозиция в Германии пообещала лишить украинцев пособий по безработице

Tagesspiegel: оппозиция в Германии обещает прекратить выдачу пособий украинцам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в своей предвыборной программе в случае победы на досрочных выборах в бундестаг пообещал лишить новоприбывших граждан Украины возможности получать пособия по безработице. Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на черновик документа.

Отмечается, что украинцы смогут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для просителей убежища. Также планируется ограничить социальные пособия для тех, кто подлежит высылке из ФРГ. Кроме того, оппозиция Германии пообещала остановить прием нелегальных мигрантов.

В ХДС/ХСС считают, что стране нужны квалифицированные кадры из-за рубежа, а нелегалы перегружают Германию и ее возможности по интеграции мигрантов в немецкое общество, поскольку поток людей «слишком велик и неуправляем».

Ранее глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт сообщил, что большинство украинских беженцев хотят остаться в Германии и отвергают вариант возвращения на Украину. Глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что отношение немецкого населения к украинским беженцам ухудшилось после начала конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о жизни семьи Асада в «тихой роскоши». На что тратил деньги свергнутый политик?

      Зурабишвили захотела остаться в президентском дворце после окончаний полнопочий

      Оппозиция в Германии пообещала лишить украинцев пособий по безработице

      В ЛНР сообщили о ликвидации подразделения колумбийских наемников

      Российские военные отразили две контратаки штурмовиков ВСУ

      Самолет экстренно сел в США из-за попадания птицы в двигатель

      В России высказались о сроке окончания конфликта на Украине

      Россиянам разъяснили смещение выплат зарплат в декабре и январе

      Осужденный украинский пограничник попросился в Россию

      Россиянин подал в суд на клинику после неудачного обрезания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше